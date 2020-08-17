روسيا – يعتقد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن ضعف السياسة الإعلامية في بيلاروس، قد يتسبب في خسارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمام المعارضة.

وشدد البرلماني الروسي، على أهمية هذا النوع من النشاط، خاصة في فترة الأزمات الوطنية، وقال إن “المعارك الرئيسية” تدور في ميدان الإعلام اليوم.

وكتب بوشكوف في “تيليغرام”: “بمجرد أن تخسر المجال الإعلامي، سيتبع ذلك حتما وبشكل لا رجعة فيه، فقدان الميدان السياسي وتغيير السلطة”.

ويؤكد السيناتور أن السياسة رفيعة المستوى، تبقى مستحيلة مع وجود إعلام منخفض الجودة.

وقال بوشكوف: “البدائية في دعم السلطات، بالإضافة إلى تجنب المواضيع الحادة الحساسة التي تهم المجتمع، هي وصفة حقيقية تامة لخسارة المعركة الإعلامية ضد المعارضة”.

يذكر أن المعارضة البيلاروسية أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في 9 أغسطس وفاز فيها لوكاشينكو بأكثرمن 80% من أصوات الناخبين.

وبعد ذلك، خرج أنصار المعارضة إلى الشوارع احتجاجا على النتائج الرسمية للانتخابات.

المصدر: نوفوستي