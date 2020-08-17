صدام بين نجمي مانشستر يونايتد على أرضية الملعب في مباراة إشبيلية

صدام بين نجمي مانشستر يونايتد على أرضية الملعب في مباراة إشبيلية

إسبانيا – نشب خلاف حاد بين البرتغالي برونو فرنانديز، وزميله في نادي مانشستر يونايتد، السويدي فيكتور ليندلوف، خلال مباراة فريقهما ضد إشبيلية، أمس الأحد، في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

والتقطت الكاميرات، صورا لفرنانديز وليندلوف، وهما يعاتبان بعضهما البعض، بعد تسجيل الهولندي لوك دي يونغ، الهدف الثاني لإشبيلية.

وبدا من خلال الصور، أن الخلاف نشب بين اللاعبين، بعدما حمل فرنانديز، لليندلوف، مسؤولية تلقي شباك مانشستر للهدف الثاني، وهوما دفع اللاعب السويدي للانفعال في وجه زميله البرتغالي.

وافترق اللاعبان دون أن يتدخل أي أحد لتهدئتهما، ولكنهما كان غاضبين جدا من بعضهما البعض.

وودع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من الدور نصف النهائي، بعدما فرط في تقدمه بهدف نظيف أمام إشبيلية، ليخسر بنتيجة 1-2.

وينتظر إشبيلية في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني، التي ستجمع مساء اليوم الاثنين، إنتر ميلان وشاختيار دونيتسك.

المصدر: RT