الولايات المتحدة – خفضت وكالة “فيتش” العالمية، اليوم الاثنين، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى “‭BB‬‬-” مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، إنها تتوقع عجزا ماليا لسلطنة عمان عند نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وعزت الخفض والنظرة المستقبلية السلبية إلى استمرار تآكل الأوضاع المالية الداخلية والخارجية. كما توقعت “فيتش” أن يتواصل ضعف الميزانية العمومية والميزان الخارجي لسلطنة عمان بعد 2020 وإن كان بوتيرة أبطأ.

وأشارت إلى أنه يتعين على سلطنة عمان تلبية أكثر من نصف احتياجات تمويل الحكومة بالاستدانة من الخارج.

ولفتت “فيتش” إلى أن الركود في الاقتصاد غير النفطي الناجم عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا سيقوض ضبط الأوضاع المالية في 2020.

المصدر: “رويترز”