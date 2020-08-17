إسبانيا – لا تزال تداعيات فضيحة خسارة برشلونة الإسباني 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الجمعة الماضي، مستمرة وتتصاعد بسرعة كبيرة داخل أرجاء النادي الكتالوني.

ويبدو أن الأمور لن تتوقف عند حد إقالة الإسباني كيكي سيتين من تدريب الفريق، أو الإطاحة بالفرنسي إيريك أبيدال من منصب المدير الرياضي، أو حتى استقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، وفقا لما تشير تقارير إسبانية إلى قرب حدوثه خلال الساعات المقبلة، لكن الأمور قد تمتد لأكثر من ذلك.

ووفقا لما أعلنه الصحفي الرياضي الموثوق مارسيلو بيشلر، فإن ميسي، طلب الرحيل فورا عن نادي برشلونة وعدم الانتظار إلى نهاية عقده العام المقبل.

وذكر بيشلر، أن النجم الأرجنتيني، اتخذ قراره بعد الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونيخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يتحدث ميسي بشكل رسمي منذ الخسارة أمام البايرن، وهو ما زاد من التكهنات بشأن مستقبله، خاصة أن عقده سينتهي عام 2021، وهو ما يجعل إدارة النادي الكتالوني أمام حتمية الموافقة على رحيله للاستفادة من صفقة انتقاله بدلا من خسارته مجانا الصيف المقبل.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن إدارة برشلونة لم تتلق أي اتصال من ميسي أو محيطه، ونقلت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني عن مصادر قولها، إن ميسي لم يتواصل مع رئيس الفريق جوسيب ماريا بارتوميو، أو الرئيس التنفيذي أوسكار غارو، أو المدير الرياضي إريك أبيدال.

وأكدت الصحيفة أنها تواصلت مع مقربين من اللاعب، ولكنها لم تحصل على نفي أو تأكيد للخبر.

وترجح تقارير إعلامية عدة، أن ينتقل ميسي إلى إنتر ميلان أو مانشستر سيتي، في حال رحيله عن “البارسا”.

المصدر: وكالات