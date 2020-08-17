بلجيكا – أعلن مدافع منتخب بلجيكا السابق لكرة القدم، فنسان كومباني، اليوم الاثنين، إنهاء مسيرته كلاعب والتفرغ لتدريب فريقه أندرلخت، خلفا لفرانكي فيركاوترن، بعقد لأربعة أعوام.

وقال كومباني في فيديو نشر على حساب نادي أندرلخت الرسمي على موقع “تويتر”: “أريد أن ألتزم تماما بدوري كمدرب وأحتاج إلى 100 بالمئة من وقتي والتركيز عليه”.

وأضاف “الرقم 4 (الرقم الذي كان يرتديه)، انتهى، خطوة جديدة وفصل جديد، إنها لحظة من أجلي، قد تكون الخطوة مفاجئة في توقيتها لكنها موضوعية”.

وتابع “لا يزال طموحنا وتعطشنا على حاله. أريد البقاء مع النادي لأربعة مواسم على الأقل وإثبات أن أندرلخت قادر على لعب أسلوب حديث في كرة القدم، وتحقيق نتائج مهمة”، موضحا أنه طرح خطة عمل على القائمين على النادي من أجل تطوير الفريق في الفترة المقبلة.

وسيقود كومباني أندرلخت لأول مرة كمدرب، يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف إيكسيل موسكرون ضمن المرحلة الثالثة من الدوري المحلي، الذي انطلق موسمه الجديد مطلع الشهر الحالي.

وبدأ كومباني (34 عاما)، مسيرته كلاعب في أندرلخت عام 2003، قبل الانتقال إلى هامبورغ الألماني عام 2006، ومنه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2008، حيث لمع نجمه وشهد أفضل أيامه وظل معه لـ11 عاما متتاليا أحرز خلالها لقب الدوري الممتاز أربع مرات.

وعاد بعدها إلى نادي بداياته الكروية (أندرلخت) مطلع الموسم المنصرم 2019-2020 كلاعب ومدرب، لكنه تراجع عن الفكرة بعد فترة وجيزة وفضل التركيز على قيادته للاعبين داخل الملعب وترك المهمة الفنية للويلزي سيمون ديفيس، الذي استبدل بعدها بفيركاوترن في أكتوبر الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كومباني أولى مبارياته مع منتخب بلجيكا في سن السابعة عشرة، ومثله بعد ذلك في 89 مباراة، وقاده للمركز الثالث في كأس العالم 2018.

المصدر: أ ف ب