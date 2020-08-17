مدرب سان جيرمان يكشف موقف مبابي من المشاركة في مباراة لايبزيغ

مدرب سان جيرمان يكشف موقف مبابي من المشاركة في مباراة لايبزيغ

فرنسا – أكد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، إن المهاجم كيليان مبابي ربما يشارك أساسيا في مباراة الفريق في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام لايبزيغ غدا الثلاثاء.

وشارك مبابي بديلا لأحد زملائه في آخر نصف ساعة في مباراة دور الثمانية أمام أتلانتا (2-1)، وصنع هدف الفوز، وعن ذلك قال توخيل، إن مبابي الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا لم يشعر بأي تأثير لإصابته في الكاحل.

وأضاف المدرب الألماني “نعم لعب لمدة 30 دقيقة في مواجهة أتلانتا ولم يواجه أي مشكلة في الكاحل.. بعد المباراة أتيحت له ستة أيام للتعافي”.

وأردف “لذا فإنه سيتدرب وإن لم يكن هناك مانع من مشاركته أساسيا فإننا سنفكر في إشراكه لمدة 90 دقيقة”.

وأكمل توخيل “سنقرر إن كنا سنشركه من البداية أم بديلا بعد ذلك”.

وغيرت مشاركة مبابي (21 عاما)، الموازين أمام أتلانتا، حيث ساهم الدولي الفرنسي في قلب “البي إس جي” تأخره بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة 2-1، ليحجز مكانه في المربع الذهبي لأمجد بطولات الأندية في القارة العجوز.

ويتطلع باريس سان جيرمان، صاحب الإنفاق الكبير، لتجاوز عقبة لايبزيغ، لمواصلة سعيه نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وكالات