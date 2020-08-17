مصر – رفعت وزارة النقل المصرية أسعار مترو الأنفاق في القاهرة بداية من اليوم الاثنين بنسب تصل إلى حوالي 67 بالمئة للخطوط الثلاثة، في زيادة هي الثالثة خلال نحو ثلاثة أعوام.

وجاءت الزيادة بالتزامن مع افتتاح محطات جديدة.

وأصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق خمسة جنيهات للرحلة، التي لا تتجاوز تسع محطات بدلا من ثلاثة جنيهات، أي أن سعر التذكرة ارتفع بنسبة 66%.

فيما ارتفع سعر التذكرة إلى سبعة جنيهات من خمسة لعدد 16 محطة، ما يعني أن نسبة الزيادة شكلت 40%.

ولأكثر من 16 محطة ارتفاع سعر التذكرة من سبعة إلى عشرة جنيهات (نسبة الزيادة نحو 42%)، حسبما ذكرت وزارة النقل المصرية.

المصدر: “رويترز”