وزيران إسرائيليان: التطبيع مع الإمارات لا علاقة له بتجميد الضم

وزيران إسرائيليان: التطبيع مع الإمارات لا علاقة له بتجميد الضم

إسرائيل – كشف وزير المالية والنقل الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن اتفاق التطبيع مع الإمارات لم يكن سبب تجميد خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وأعرب عن أمله في أن يتم تطبيقها بأسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير الليكودي أن خطة فرض السيادة على الكتل الاستيطانية في الضفة قد تم تجميدها قبل مبادرة السلام مع دولة الإمارات وليس بسببها، معربا مع ذلك عن أمله في أن يتم تطبيقها بأسرع وقت ممكن.

وقال كاتس في حديث إذاعي صباح اليوم، إن الإمارات دولة تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة أكثر من مصر أو الأردن وأن العلاقات معها ومع الدول الأخرى في الخليج ستخلق محورا دراماتيكيا بالنسبة لإسرائيل.

وبدوره أكد الوزير الليكودي، أوفير أكونيس، أنه رغم التوصل إلى اتفاقية سلام مع دولة الإمارات فإن خطة فرض السيادة على الكتل الاستيطانية في الضفة ليست ملغاة وأن دولة فلسطين لن تقام أبدا.

وفي سياق حديث إذاعي صباح اليوم استغرب الوزير أكونيس امتناع التيار اليساري الإسرائيلي عن ترحيبه بالاتفاقية بل شجبها.

وأشار إلى أن اتفاقيات السلام السابقة أنجزت لقاء تنازلات إقليمية، لافتا إلى إن الاتفاقية مع الإمارات هي السلام مقابل السلام فقط وفق رؤية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المصدر: “مكان”