أستراليا – ذكرت وسائل إعلام أن رجلا قفز على قرش أبيض كبير ووجه له لكمة لإنقاذ زوجته من أنيابه عندما هاجمها عند شاطئ في مدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وذكرت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” أن شانتل دويل (35 عاما) تعرضت لهجوم من قرش أبيض كبير طوله بين مترين وثلاثة عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ مما أصابها بجروح قطعية خطرة في ساقها اليمنى.

ونقلت عن ستيفن بيرس المدير التنفيذي لـ”سيرف لايف سايفينغ”، وهي شبكة للمنقذين على الشواطئ في الولاية قوله: “إن زوج دويل قفز عن لوح تزلجه على القرش”.

وأضاف: “هذا الرجل جدف بيديه بسرعة وقفز عن لوحه على القرش وضربه لإجباره على تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.. عمل بطولي حقا”.

المصدر: رويترز