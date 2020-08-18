مصر – اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وعاصم الجزار وزير الإسكان ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض

الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان علي مستوي الجمهورية خاصة المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وجهود توفير المياه من خلال شبكة محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.

واطلع السيسي على مقترح مشروع “التجلي الأعظم فوق أرض السلام” بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجه سيادته بدراسة كافة جوانب البنية الأساسية للمشروع بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، ليكون المشروع بمثابة قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.

وأوضح راضي أن الجزار عرض الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري لتخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه.

ووجه السيسي بالتوسع في هذا المجال في إطار استراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ 435 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه، موجهاً بالسعي نحو امتلاك القدرة الفنية لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه لما لها من مردود هام وداعم لجهود مصر في هذا المجال الحيوي.

المصدر:RT