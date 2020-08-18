ليبيا – قال الباحث المختصُّ بجماعات الإسلام السياسيّ محمد الشريف إنّ إستقالة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مدينة الزاوية جاءت فى إطار الاستعداد والتخطيط للانتخابات المقبلة.

الشريف وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة أمس الإثنين أوضح أنّ جماعة الإخوان لا يوجد لها أيُّ تأثير من الناحية الاجتماعيّة أو بين صفوف العامّة من الشعب بسبب الوعي المجتمعي لليبيين، لافتًا إلى أنّ انتخابات 2014 أوضحت شعبيّتهم على الأرض حيث لم يحصل الإخوان على أيّ كرسيّ انتخابيّ.

ورأى الباحث بجماعات الإسلام السياسيّ أنّه من الناحية الفعليّة ليس لهم أيُّ دور سياسيٍّ إلا عبر المنابر الإعلاميّة المدعومة من دولتين، وكذلك من خلال دعمهم للميليشيات.