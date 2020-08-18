ليبيا – علّق عضو مجلس النّواب محمد العباني على زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية إلى العاصمة طرابلس.

العباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” المصريّة أمس الإثنين أشار إلى أنّ الزيارات عادة ما يكون لها معنى ومدلول يحدد حجم الناتج عن الزيارة ومدى الفائدة منها للضيف والمضيف، قائلًا: “أما في الغرب الليبي المحتلّ من قبل تركيا والمغتصب من قبل جماعة تدّعي الشرعيّة باتّفاق سياسي انتهت صلاحيته منذ الـ16 من شهر ديسمبر 2017 لها معنى وغايات أخرى”.

ولفت إلى أنّ الزيارات هدفها تعظيم حجم التواجد الاستعماريّ على الأرض لدعم الطغمة العميلة وتمكينها من الاستمرار في اغتصاب السلطة وانتحال صفة الحاكم واستغلال أكبر قدر من ثروات الوطن.

وأضاف أنّ زيارة وزيرا الدفاع التركي والقطري لطرابلس التي وصفها بـ” المحتلة والمختطفة” من قبل حكومة “اللاوفاق” غير الشرعيّة محليًا وغير الحائزة على ثقة البرلمان السلطة التشريعيّة الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين تأتي في وقت تقوم فيه الآلة العسكريّة العضو في حلف الناتو بتكثيف تواجدها غرب سرت استعدادًا للعدوان على سرت والجفرة اللتين اعتبرهما الرئيس عبدالفتاح السيسي خطًا أحمر.

عضو مجلس النواب أكّد أنّ هذه الزيارة غير المرغوب بها من قبل الشعب الليبي تعتبر عدوانًا صارخًا من قبل تركيا العثمانية ودويلة قطر راعية الإخوان وممولة الإرهاب الدولي وزيادة في التوتّر وتهديد للسلم والأمن، معربًا عن رفضه للزيارة التي وصفها بـ”الدنيئة” والتي تعتبر نتائجها مجرّد انتهاك لحرية وإرادة الشعب الليبي وانتهاك لحرّية واستقلال دولة عضو في الأمم المتّحدة.