العراق – أعلن الناطق باسم رئيس الحكومة العراقية امس، أن مصطفى الكاظمي سيزور العاصمة الأردنية عمان بعد زيارته إلى واشنطن.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن “زيارة الكاظمي إلى واشنطن ستبحث المجالات الأمنية والاقتصادية والصحية والطاقة”.

وأضاف، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين سيلتقي نظيره الأمريكي في إطار المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي، والذي ستتبعه جولات أخرى”.

وأشار طلال، إلى أن “نهج الحكومة العراقية هو دعم استقرار المنطقة، وعدم الدخول في سياسة المحاور، كما أن زيارة الكاظمي إلى السعودية لازالت قائمة”.

يذكر أن الكاظمي أجل زيارته إلى الرياض بطلب من الجانب السعودي، عقب وعكة ألمت بالملك سلمان بن عبد العزيز دخل على إثرها المستشفى، وقام حينها بالتوجه إلى إيران في زيارة رسمية، كانت الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه.

المصدر: RT