ليبيا – صرّح رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النوّاب يوسف العقوري فيما يخصُّ التقارير الواردة عن قيام مجموعة من الشباب الليبيّ بالمخاطرة بعبور البحر المتوسّط للوصول إلى شواطئ جنوب أوروبا.

العقوري قال بحسب الموقع الرسميّ التابع للمجلس أنّه يأسف للقيام بعمل خطير كهذا والاتجاه لعصابات تهريب البشر وأنّه يتفهّم الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب الليبيّ والتي تضطرهم لحلول يائسة وخطيرة، مضيفًا بأنه من المحزن أن يخاطر الشباب بأرواحهم للحصول على حقوق أساسيّة من المفترض أن يجدوها في بلادهم .

وشدّد العقوري على أهميّة أن تقوم الحكومة بإعطاء ملف الشباب الأولويّة التي يستحقها، وضرورة العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح فرص العمل أمامهم وتحسين ظروف حياتهم، وأنّه بالإمكان عمل شيء ما إذا ركزت الحكومة عملها على ذلك.

وأوضح أنّ مشاركة الشباب بشكل أكبر في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، يعدُّ التحدي الوطنيّ الأكبر ويعتبر مسؤوليّة الجميع دون استثناء؛ مما يتطلّب مشروعًا وطنيًا شاملًا للاهتمام بشريحة الشباب، مؤكّدًا على أنّ ليبيا لا يجب أن تفرّط في ثروتها من الشباب الذي يعد أساس أيّ مشروع للتنمية والنهوض بالوطن.

كما عبّر رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النوّاب يوسف العقوري عن أمله في استقرار الأوضاع والذي بدوره سيساعد في العمل على ملف الشباب، مؤكّدًا على أنّ ليبيا دولة غنيّة بمواردها وتحتاج لسواعد شبابها الذي سيكون أمامه العديد من الفرص الواعدة.