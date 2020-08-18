ليبيا – علّق رئيس لجنة التواصل الليبية المصرية ومنسق القبائل الليبية الشيخ عادل الفايدي على زيارة وزير الدفاع القطري خالد العطية إلى طرابلس.

الفايدي أشار في تصريح لصحيفة “العرب” إلى أنّه ليس صدفة أن تتزامن زيارة وزير الدفاع القطري خالد العطية مع السيطرة التركية – القطرية على ميناء الخُمس، وتحويله إلى قاعدة بحريّة لعمليات أنقرة والدوحة المتعدّدة في ليبيا والذي يشرف عليه حاليًا نحو مئة تركي، وترسو على جانبه سفينتان تابعتان لأنقرة. ما ينذر بأنّ هناك استعدادات لتحرّكات عسكريّة جديدة لمدّ المرتزقة والإرهابيين بالمزيد من الدعم تمهيدًا لمعركة سرت والجفرة.

ولفت إلى أنّ وجود العطية في هذا التوقيت يمثل تحدّيًا واضحًا للإرادة الدولية، ونوعًا من الإصرار على استمرار الدعم القطري بجانب التركي وتجاهل المواقف الدوليّة المندّدة بالتدخّلات الخارجية وتأكيد أنّ الدوحة موجودة في ليبيا ولن تغادرها. كما أنّها لم تعد بحاجة إلى التدثّر برداء أنقرة أو المضي سرًا في فلكها ومصمّمة على دعم المتطرفين والإرهابيين.