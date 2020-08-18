بغداد – غادر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية.

وسيلتقي الكاظمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسيعقد الكاظمي خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات.

المصدر:RT