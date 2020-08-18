ليبيا – أعلن رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على أنهم على استعداد لبسط سلطة حكومة الوفاق على كافة التراب الليبي بالتعاون مع تركيا وقطر.

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المشري أوضح في تصريح لقناة “تي أر تي” التركية عقب إجتماعه مع وزيري دفاع تركيا وقطر في طرابلس أمس الإثنين بأنه طبقًا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي حكومة الوفاق ملزمة ببسط سلطتها على كل ليبيا في إشارة منه إلى عزمهم على إستئناف عملياتهم العسكرية.

وإختتم رئيس المجلس الاستشاري قائلاً :” لقاؤنا مع الجانبين التركي والقطري كان إيحابيًا، وأكدنا أيضًا على أهمية الحوار السياسي لحل الأزمة”.