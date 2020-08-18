الولايات المتحدة – أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية بتهمة التجسس لصالح الصين.

وقالت وزارة العدل في بيان لها اليوم الاثنين، إنه تم اعتقال المدعو ألكسندر يوك تشينغ ما يوم الجمعة الماضية، ووجهت إليه تهمة التآمر مع أحد أقربائه، وهو موظف سابق في وكالة الاستخبارات المركزية أيضا، لنقل معلومات سرية إلى مسؤولين في الاستخبارات الصينية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال عدد من الباحثين الصينيين، الذين اتهمتهم بالتجسس أو إخفاء صلاتهم بالجيش الصيني أو الأجهزة الحكومية الصينية.

ويأتي ذلك على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة والصين، والاتهامات الأمريكية المتكررة لبكين بالتجسس وسرقة الملكية الفكرية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت القنصلية الصينية بمدينة هيوستن الأمريكية، مشيرة إلى أنها كانت “على رادار” مكتب التحقيقات الفدرالي.

وحسب مسؤولين أمنيين أمريكيين، فإن القنصلية كانت توفر الغطاء لـ”شبكة تجسس” صينية داخل الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز