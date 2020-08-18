الولايات المتحدة – أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أنها تراجع تقريرا عن رؤية طائرة بدون طيار بالقرب من قاعدة “أندروز” المشتركة في ماريلاند ليلة الأحد، كادت تتسبب بحادث لطائرة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كادت أن تصطدم بما يبدو أنها طائرة صغيرة بدون طيار عند اقترابها من المطار الواقع بالقرب من العاصمة واشنطن.

من جهتها، نقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، عن مصادر قولها، إن “الجهاز الملون بالأصفر والأسود ويشبه الصليب، ظهر على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية، وشاهده العديد من ركابها، وكان ذلك قبل هبوطها بوقت قصير”.

وأحالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، الأسئلة حول الحادث إلى الخدمة السرية، التي لم تستجب لطلبات الوسائل الإعلامية بتأكيد تفاصيل الواقعة، كما أحالت إدارة الطيران الفدرالية طلبات الاستفسار المتعلقة بالموضوع إلى القوات الجوية الأمريكية.

المصدر: “وكالات”