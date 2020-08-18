العراق – أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مخاطبتها نظيرها السوري لتأجيل المباراة الودية بين المنتخبين إلى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم الهيئة التطبيعية، هشام محمد في بيان صحفي، إن “الهيئة سبق واتفقت مع نظيرها السوري على تأمين مباراة ودية بين المنتخبين في الثامن من الشهر المقبل في محافظة أربيل، ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة”.

وأضاف أن “طلب الهيئة التطبيعية بتأجيل المباراة مع منتخب سوريا إلى إشعار آخر، يأتي بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباريات التصفيات إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، على أن يتم تحديد موعد جديد لخوض المباراة في وقت لاحق وقبل موعد استئناف التصفيات”.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن الأربعاء الماضي، تأجيل التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

المصدر: RT