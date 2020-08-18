ليبيا – قالت الخبيرة الأمريكيّة بالأمن القوميّ وشؤون الجماعات الراديكالية إيرينا تسوكرمان إنّ قطر تلعب دور المموِّل في نقل مرتزقة سوريا إلى ليبيا،وتستخدم استخباراتها لجمعهم، لافتةً إلى أنّ أنقرة تتعامل مع لوجستيات النقل حيث أنّ لديها القدرة على القيام بذلك وهي في وضع أفضل لذلك.

تسوكرمان وفي تصريحات لصحيفة “الدستور” المصريّة أمس الإثنين أكّدت أنّ قطر تلعب دورًا كبيرًا على الأرض في ليبيا والاتصالات السياسيّة بين المرتزقة والميليشيات وتركيا، موضّحة أنّ الدوحة من ناحية أخرى تدعم خطاب الهجوم على الدولة.

وأشارت إلى أنّ تركيا تقوم بنفس الدور الذي تلعبه قطر لمهاجمة مصر، قائلةً: “تتطلّع أنقرة لجرِّ مصر إلى حرب طويلة في ليبيا، في حرب استنزاف ضدِّ أعداد متزايدة من المرتزقة والميليشيات الدوليّة وصعود الجماعات المتطرِّفة والإرهابيّة”.