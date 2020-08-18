البرتغال – أنقذ رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، سيدتين كانتا على وشك الغرق في أحد شواطئ منطقة فارو البرتغالية، أين كان يقضي إجازته.

وبينما كان يستعد للسباحة في ظل تواجد الصحفيين، انتبه مارسيلو لسيدتين بصدد الغرق بعد جرهما بواسطة التيار، فهب لإنقاذهما ووصل إلى القارب في ثوان.

وتمكن الصحفيون من تصوير عملية الإنقاذ، التي ساهم فيها أيضا شخص آخر كان قريبا من المكان على متن دراجة مائية.

وأفاد مارسيلو ريبيلو دي سوزا، المعروف بنظام حياته الصحي وعيشه حياة بسيطة بأن السيدتين: “وقعتا وشربتا الكثير من الماء، ولم تتمكنا من العودة أو الركوب من جديد بسبب قوة التيار”.

وحصلت الواقعة يوم السبت الماضي، حيث كان مارسيلو البالغ من العمر 71 عاما، يقضي عطلة قصيرة في منطقة الفارو البرتغالية، بحسب تقارير لصحيفة “L’Opinion”.

وأعرب الكثيرون عن إعجابهم ببساطة الرئيس، بينما اعتبر آخرون الأمر نوعا من الدعاية في خضم تدابير أزمة كورونا.

وبلغت شعبية مارسيلو 75% في استطلاع رأي أجري خلال شهر مايو الماضي.

المصدر: “L’Opinion”