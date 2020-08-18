روسيا – قدم رئيس الشركة الروسية “روس نفط” إيغور سيتشين هدية ملفتة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة البدء في إنتاج النفط الخام في بئر جديدة بحقل طاقة في روسيا.

والهدية عبارة عن زجاجة تحتوي على أول نفط خام تم استخراجه من البئر رقم 31 في حقل “زابادنوي إركينسكوي”.

وقال سيتشين، خلال اجتماع جمعه اليوم مع بوتين: “بكل سرور أود أن أهيدكم أول نفط تم إنتاجه في البئر رقم 31 في حقل (زابادنوي إركينسكوي)، إنه نفط من صنف ممتاز، وهو أفضل من أنواع النفط الأخرى في العالم”.

وأضاف رئيس “روس نفط”، التي تعد كبرى شركات النفط الروسية، أن “هذا النفط المستخرج أفضل من نفط الشرق الأوسط”.

ورد بوتين على سيتشين ممازحا وقال: “بالطبع هذا النفط أفضل فهو نفطنا”.

وأطلع رئيس شركة “روس نفط” خلال اجتماع اليوم الرئيس الروسي على نتائج عمل الشركة الروسية ووضع قطاع النفط الروسي.

المصدر: “نوفوستي”