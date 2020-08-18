ليبيا – رأى الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة سامح راشد أنّ الحراك السياسي المتعلّق بالشأن الليبي يأتي في وقت شديد الحرج بالنسبة للمنطقة والعالم، خصوصًا أنّها تأتي قبل الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة بشهرين تقريبًا.

راشد بيّن في حديث مع قناة “الحرة” أنّ هذه الفترة تكون فيها أيّ إدارة أميركيّة شديدة الحساسيّة، والرئيس الأميركيّ يكون فيها مثل البطة العرجاء. خاصّة وأنّ الوضع في المنطقة متوتّر للغاية في ملفّات متشابكة.

وأشار إلى أنّ الحراك السياسيّ يأتي ربما لاستباق بعض التطورات التي يقدر فيها أيّ طرف إن امتلك القدرة على الأرض لإحداث تغيير المواقع والواقع الميداني، أن يفرض أمرًا واقعًا، في وقت لا تستطيع الإدارة الأميركيّة اتخاذ ردّ فعل في ظلّ انشغال روسيا بالوضع في سوريا.