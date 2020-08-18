إنجلترا – أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع حارس المرمى الإنجليزي جو هارت في صفقة انتقال مجاني.

وقال توتنهام في بيان “نحن سعداء بالإعلان عن التوقيع على عقد مع جو هارت حتى 2022”.

وسيتنافس هارت، الذي خاض 75 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، على مكان أساسي في تشكيلة توتنهام مع الحارس الأساسي هوغو لوريس، والاحتياطي باولو غازانيغا.

وترك هارت (33 عاما)، حارس مانشستر سيتي السابق، فريقه بيرنلي مع نهاية عقده في يونيو الماضي، بعدما شارك في ثلاث مباريات في كل المسابقات خلال الموسم المنصرم، حيث وجد نفسه بديلا للحارس نيك بوب.

وتوج هارت بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر سيتي، لكنه خسر موقعه في الفريق بعد تعيين المدرب بيب غوارديولا في 2016.

وقضى الحارس الدولي الإنجليزي السابق، فترات إعارة في تورينو الإيطالي، ووست هام يونايتد، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى بيرنلي في 2018.

المصدر: رويترز