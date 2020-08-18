روسيا – أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا عن اكتشاف 4748 إصابة بكوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو الرقم الأدنى للإصابات في روسيا منذ 20 أبريل.

وبذلك وصل العدد الإجمالي للإصابات بالمرض في البلاد إلى 932493 إصابة. وبحسب معطيات المركز، فإن النمو اليومي لعدد الإصابات لليوم الثالث لا يتجاوز 0.5٪.

وقال المركز، إنه تم اكتشاف 693 حالة جديدة في مدينة موسكو، و 157 – في بطرسبورغ، و 145 – في مقاطعة موسكو.

ويواصل 173993 شخصا العلاج من عدوى فيروس كورونا، في البلاد. وارتفع عدد المتعافين في روسيا بمقدار 6527 خلال اليوم الماضي، وقد تعافى بالفعل 742628 شخصا.

وذكر المركز، أن عدد الوفيات في روسيا ارتفع بسبب فيروس كورونا بمقدار 132 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 55 في اليوم السابق، وتوفي بشكل إجمالي 15872 مريضا بسبب الإصابة.

المصدر: تاس