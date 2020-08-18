ليبيا – اعتقد العسكريّ الموالي لمسلّحي الوفاق وتركيا عادل عبد الكافي أنّ زيارة وزراء الدفاع للدول دائمًا مايكون خلفها تفاهمات عسكريّة وأمنيّة.

عبد الكافي لفت في تصريح لموقع “عربي21″ القطريّ إلى أنّ التحشيد الروسيّ في سرت والجفرة وتواصل وصول من وصفهم بـ”المرتزقة الداعمين لحفتر” (القوات المسلحة الليبية)، استدعى تنسيقًا أمنيًا وعسكريًا ما بين الوفاق والدول الحليفة والصديقة كتركيا وقطر، على حد قوله.

ورجّح أن تكون الزيارة مقدّمة لاستئناف العمليّة العسكريّة المرتقبة في سرت الجفرة ضدّ من وصفهم بـ” المرتزقة الروس والأفارقة ” ، ما لم تتجاوب روسيا للتفاهمات الروسية التركية.

ولفت إلى أنّه دون انسحاب من وصفهم بـ” المرتزقة الروس ” من الأراضى الليبية، ووقف تحشيدهم العسكري من جلب معدّات عسكريّة هجوميّة ومنظومات دفاع جويّ متطورة كـ S300، وصواريخ مضادة للسفن البحريّة، فإنّ الهجوم على سرت والجفرة أمر لا مفرّ منه.

كما شدّد على أنّ زيارة وزيري دفاع قطر وتركيا تهدف أيضًا إلى المزيد من الاتفاقيات بتقوية القدرات العسكريّة والأمنيّة للقوّات التابعة لحكومة الوفاق ودعمها بكل الإمكانيّات التي تحتاجها.