هولندا – أبدى المدرب الأسطوري لنادي أرسنال، المخضرم أرسين فينغر، استعداده لتدريب منتخب هولندا لكرة القدم.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المدرب الفرنسي البالغ عمره 70 عاما، تقدم بالفعل إلى الاتحاد الهولندي لكرة القدم، وأعرب له عن رغبته في تدريب منتخب “الطواحين” خلفا لرونالد كومان، الذي يرجح أن يغادر منصبه لتولي مسؤولية تدريب برشلونة.

وتجمع وسائل إعلام إسبانية وهولندية على أن كومان، سيكون مدرب برشلونة المقبل، لاسيما وأن عقده مع منتخب هولندا، يتضمن بندا يسمح له بالرحيل لتدريب الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة أقال أمس الاثنين، مدربه كيكي سيتين، وعرض على فينغر تدريب الفريق، لكن الأخير رفض ذلك.

ويعد فينعر من أشهر مدربي كرة القدم، وحقق نجاحات كبيرة مع نادي أرسنال، الذي أشرف عليه لمدة 22 عاما (من 1996 حتى 2018)، وعين في نوفمبر 2019 في منصب رئيس إدارة تطوير كرة القدم العالمية لدى “الفيفا”.

المصدر: matchtv.ru