ليبيا – شدّد الخبير الأمنيّ الجزائريّ أحمد كروش على أهميّة الدور الذي تعلبه مصر لإنقاذ ليبيا من براثن الاستعمار التركي الإخواني.

كروش أكد في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” الإماراتي أمس الإثنين على أنّه لولا التدخّل المصريّ ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي لخط أحمر داخل ليبيا وهو خط الجفرة – سرت لمنع تقدم القوات التركية؛ لما أصبحت كلُّ الدول الفاعلة تتحدّث عن حلول للأزمة الليبيّة.

واستطرد قائلًا: “هذا التدخّل والموقف المصريّ الحازم أدّى إلى خلق توازن القوى داخل ليبيا الذي يدفع الأطراف إلى التفاوض،ولا أحد يدرك عاقبة مصير الدخول في حرب شاملة”.

وأضاف: “مصر تملك عدة امتيازات استراتيجية؛ لهذا شاهدنا كيف لجمت تركيا قوّاتها ومرتزقتها ولو وقعت حرب على أرض ليبيا فإنّ ارتداداتها ستكون على كل دول المنطقة”.

وأشار إلى أنّ دولة مالي هي اليوم بمثابة النموذج الواضح في تأثير الأزمة الليبية على المنطقة، والتي تضررت مباشرة بعد سقوط نظام معمر القذافي.

الخبير الأمنيّ شدّد على أنّ الخطر الأكبر هو المجموعات الإرهابيّة متعدّدة الجنسيات التي جاءت بها تركيا من شمال سوريا، مختتمًا: “نعرف أنّ العنصر التونسيّ الذي كان منتميًا لتنظيميات القاعدة والنصرة وداعش الإرهابيّة في سوريا والعراق، هو الأكبر عددًا بين كلّ الجنسيات العربية. وإذا ما تم جمع هذا العنصر في ليبيا ستكون الكارثة أكبر على تونس وعلى كل المنطقة”.