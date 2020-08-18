هولندا – من المقرر أن يترك الهولندي رونالد كومان، منصبة على رأس الإدارة الفنية لمنتخب بلاده، من أجل الإشراف على نادي برشلونة.

وحتى قبل توليه مهمته بشكل رسمي في برشلونة، فقد كشفت تقارير إعلامية، خطط المدرب الهولندي فور تسلمه دفة قيادة “البارسا”.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن كومان سيطالب إدارة برشلونة بالتخلص من ستة لاعبين، بينهم نجوم كبار، كانوا يشكلون النواة الأساسية للفريق خلال العقد الأخير، والحديث هنا عن لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس (32 عاما)، والظهير الأيسر جوردي ألبا (31 عاما).

ولفتت الصحيفة إلى أن اللاعبين المذكورين، خاضا أكثر من 900 مباراة مع برشلونة، وساهما بشكل كبير في الإنجازات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية، ولكن كومان لا يريدهما في فريقه لأنه يأمل في ضخ دماء جديدة في تشكيلته.

وتضم قائمة اللاعبين الذين يود كومان التخلص منهم حال استلامه مسؤولية تدريب برشلونة، أربعة لاعبين آخرين وهم، المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز (33 عاما)، ولاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال (33 عاما)، ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش (32 عاما)، بالإضافة إلى المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي (26 عاما)، الذي فقد مركزه في التشكيلة الأساسية لـ”البلاوغرانا” جراء معاناته من كثرة الإصابات.

وبحسب “ميرور”، فإن كومان يأمل من خلال هذه التغييرات، بإعطاء مسؤولية أكبر ودور أهم للنجمين الهولندي فرينكي دي يونغ، والفرنسي أنطوان غريزمان، اللذين عانيا من تراجع مستواهما هذا الموسم، بعد انضمامهما للفريق الكتالوني في الصيف الماضي مقابل أموال طائلة.

ويشرف كومان (57 عاما) على المنتخب الهولندي منذ 2018 بعقد لأربعة أعوام ونصف العام، لكنه كشف سابقا أن عقده مع اتحاد بلاده يتضمن بندا يسمح له بالرحيل إلى برشلونة بعد نهائيات كأس أوروبا 2020 التي أرجئت لعام حتى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتوقع أن يعين كومان على رأس الإدارة الفنية لنادي برشلونة خلفا لكيكي سيتين المقال، اليوم أو خلال الأيام القليلة المقبلة على أبعد تقدير.

المصدر: mirror