ليبيا – قال عضو مجلس أعيان وحكماء سبها يوسف عبد الرحمن إنّ شباب “ثورة الفقراء” قاموا بتحريك المياه الراكدة في فزان، مؤكّدًا على أنّه إن لم تستجب الحكومات ومجلسا النواب و الدولة لهذه المظاهرات العفويّة، فإن الرايات البيضاء ستتحول إلى أمور غير محمود عقباها.

عبد الرحمن دعا خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد الحكومات في الشرق والغرب والبرلمان للاستماع لصوت هؤلاء الشباب؛ لأنّه صوت الحقّ الذي خرج عقب الفساد والعوَز والظلم الواقع على فزان.

وأضاف: “هؤلاء الشباب غير مؤدلجين، وهم نجحوا فيما فشلنا به نحن الأعيان والنواب والمجالس والحكومات، نتمنّى أن يستمعوا لمشاكلهم وما يعانون منه في ظلِّ تدني الحياة في الجنوب الليبي”.