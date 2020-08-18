مغامر يثير جدلا بنشره فيديو من “أعلى نقطة في كندا” لدحض نظرية الأرض المسطحة

مغامر يثير جدلا بنشره فيديو من “أعلى نقطة في كندا” لدحض نظرية الأرض المسطحة

كندا – عرف البشر أن الأرض كروية منذ أكثر من 2000 عام، ولكن على الرغم من ذلك، ما يزال العديد من أصحاب نظرية المؤامرة مصرين على أن كوكبنا مسطح.

والآن، نشر رجل مقطع فيديو مذهل من أعلى نقطة في كندا، ليثبت خطأ اعتقادات أصحاب نظرية المؤامرة.

وينشر مارك هاريسون، مصور فيديو مقيم في كندا، بانتظام مقاطع فيديو على تطبيق “تك توك”، باستخدام كاميرا 360 درجة مثبتة على عمود.

وفي أحد مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرها، صعد الرجل المغامر إلى أعلى نقطة في كولومبيا البريطانية، كما يزعم.

وقال هاريسون: “أنا في أعلى نقطة في كولومبيا البريطانية ولدي عصا سيلفي تشير إلى الغلاف الجوي. هذا هو اختباري الأخير لأظهر في الواقع، أن الأرض كروية حقا”.

وبعد تمديد العصا، صورت كاميرا هاريسون لقطات مذهلة للأرض، تظهر تشكيلها الكروي.

وشوهد الفيديو الآن أكثر من 26 مليون مرة ، على الرغم من أن العديد من المشاهدين يجدون صعوبة في مشاهدته.

وعلق أحد المستخدمين: “لا تضعني مرة أخرى هناك على الإطلاق”، بينما قال آخر مازحا: “أنا مرتاح جدا للارتفاعات، ولكن دعني أخبرك، كنت خائفا لأنك تسير نحو تلك الحافة”.

المصدر: ميرور