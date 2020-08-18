روسيا – نشر نادي لوكوموتيف موسكو المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، على سبيل الدعابة، صورة لنجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يرتدي قميص الفريق الروسي.

وعلق النادي الروسي على الصورة التي شاركها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “حسنا، كنا نعد مفاجأة”.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي لوكوموتيف، أناتولي ميشيرياكوف، علق في وقت سابق على شائعات احتمال تعاقد فريقه مع نيكولاي راسكازوف، مدافع الغريم سبارتاك موسكو، بقوله مازحا: “من هو نيكولاي راسكازوف؟ لاعب سبارتاك؟ ظهير أيمن؟ لدينا مدافعون في الرواقين الأيمن والأيسر. أتفاوض حاليا مع ميسي، الذي وافق على خفض هائل في راتبه”.

وأضاف ميشيرياكوف موجها حديثه للصحفيين: “أكتبوا الآن أنني أتفاوض للتعاقد مع ميسي الذي وافق على تخفيض راتبه ويريد اللعب للوكوموتيف”.

ويلف الغموض مستقبل ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة صيف العام 2021، وربطته تقارير إعلامية عدة بالرحيل عن الفريق الكتالوني، لاسيما بعد خسارة الأخير المهينة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 8-2، ولكن انتقاله إلى الدوري الروسي وبالتحديد إلى لوكوموتيف يبقى مستبعدا جدا على الأقل في الوقت الراهن.

المصدر: matchtv.ru