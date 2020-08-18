روسيا – أكدت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، إن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي يعتزم المشاركة في اجتماع “أوبك+” رغم إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة للصحفيين، إن “السيد نوفاك ليست لديه أعراض المرض وينوي المشاركة في اجتماع (أوبك+) المنعقد عبر الفيديو، الوزير بحالة جيدة ويشعر بارتياح”.

ووفقا للمتحدثة فإن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة “أوبك+” سيعقد غدا الأربعاء بواسطة تقنية الفيديو.

وستبحث دول لجنة “أوبك+”، والتي تشمل روسيا والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وفنزويلا والعراق وكازاخستان، خلال الاجتماع أوضاع سوق النفط العالمية، وخاصة في ظل أزمة كورونا التي أثرت على الطلب على الخام.

وعلى صعيد التداولات جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي، بحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، عند 42.60 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.68% عن سعر التسوية السابق.

في حين جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 45.13 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.53% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

المصدر: “بلومبرغ” + “تاس”