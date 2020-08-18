سوريا – أعلن ​وزير النقل​ السوري علي حمود، اليوم الثلاثاء، عن إعفاء ​الشاحنات​ ال​لبنان​ية من رسوم العبور عند دخولها من لبنان إلى ​سوريا​ كمقصد أخير.

ونقلت صفحة وزارة النقل السورية في “فيسبوك” عن الوزير قوله إن ذلك جاء تشجيعا لحركة النقل المتبادل، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

وأرفقت الصفحة صورة عن القرار، ويبدأ تنفيذه من تاريخ صدوره اليوم الثلاثاء (18 أغسطس 2020).

كذلك أعلن الوزير السوري عن إعفاء الشاحنات السورية من رسوم العبور عند دخولها أو عبورها أراضي سوريا أو عند تحميلها من المرافئ السورية.

ويبدأ تنفيذ القرار اعتبار من تاريخ صدوره اليوم، وفيما يلي صورة عن القرار:

المصدر: RT