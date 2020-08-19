فيينا – يجتمع منتجو النفط من “أوبك+”، بمشاركة روسيا والسعودية، اليوم الأربعاء لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا.

ومن المستبعد أن تعدل “أوبك+” سياستها للإنتاج، التي تدعو حاليا إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يوميا تم تنفيذه منذ مايو الماضي وحتى الشهر الجاري، بحسب مصادر في “أوبك+”.

وقالت المصادر إن الاجتماع، الذي من المقرر أن يبدأ في الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، سيركز بدلا من ذلك على امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وكازاخستان لتخفيضات الإنتاج.

وأفادت مصادر بـ”أوبك+ ” بأن معدل الالتزام بالتخفيضات بلغ 95% – 97% في يوليو الماضي.

ويجري تداول خام “برنت” عند 45 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا، بعدما بلغ في أبريل الماضي 16 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 21 عاما.

المصدر: “رويترز”