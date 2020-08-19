اقتراحات لوقف عمل مقاهي النرجيلة في روسيا حتى نهاية العام

اقتراحات لوقف عمل مقاهي النرجيلة في روسيا حتى نهاية العام

روسيا – تقدم عضو المجلس الاجتماعي للاتحاد الروسي، سطان حمزاييف، باقتراح لوزارة الصحة في البلاد لوقف عمل المقاهي المختصة بتقديم النرجيلة حتى نهاية العام الجاري لمنع انتشار وباء كورونا.

وفي رسالة تتعلق بهذا الشأن أرسها حمزاييف إلى وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أشار إلى “أن الخبراء وممثلي وزارة الصحة في روسيا نوهوا عدة مرات بأخطار النرجيلة وتدخينها الذي بزيد من خطر انتشار الأمراض المعدية”.

وجاء في نص الرسالة أيضا “بناء على تخوفات بعض المختصيين من احتمال زيادة انتشار عدوى فيروس كورونا في البلاد في فصل الخريف، نطلب منكم النظر في إمكانية تقديم اقتراح للسلطات المعنية في الاتحاد الروسي لإيقاف عمل المقاهي المختصة بتقديم النراجيل للزبائن حتى نهاية العام الجاري”.

كما تقدم حمزاييف باقتراح لمنع تقديم النرجيلة في المطاعم والمقاهي الروسية حتى 31 أوكتوبر القادم، أي إلى الموعد الذي سيدخل القانون الفدرالي الروسي حيز التنفيذ، والذي يحظر تدخين النرجيلة في الأماكن العامة المختصة بتقديم الطعام للزبائن.

وفي وقت سابق كانت وزارة الصحة الروسية قد حذرت من”أن تدخين النرجيلة قد يساهم في انتشار عدوى فيروس كورونا وبعض الأمراض مثل السل والكوليرا”.

المصدر: RT