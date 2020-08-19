ليبيا – التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء أعيان ومشائخ بلدية الجفرة بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف.
اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية احتياجات بلدية الجفرة في كافّة القطاعات الخدمية بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ووزير الصحّة سعد عقوب وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية.
وخلُصَ اللقاء إلى تحديد المشاريع المستهدفة والعاجلة وكيفية تنفيذها عن طريق لجنة استقرار منطقة الجنوب ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء ومناقشة الاحتياجات الضرورية لمنطقة الفقهاء ومنطقة زلة بالإضافة إلى منطقة ودان وسوكنة هون.
بدوره، أكّد الثني على أنّ الحكومة الليبية لن تتوانى عن تقديم كافّة الخدمات لبلدية الجفرة والفروع البلدية التابعة لها بما يخدم المواطن في تلك المنطقة.