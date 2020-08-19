سوريا – أكد المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة “داعش” العقيد مايلز كايكنز، إن قذائف سقطت قرب القاعدة الأمريكية بحقل “كونيكو” للغاز في دير الزور السورية.

وجاء في تصريح كايكنز، أن “3 صواريخ صغيرة سقطت بالقرب من قاعدة كونيكو في 18 أغسطس، دون أن تسبب خسائر بشرية أو مادية”.

وسبق أن أفاد مراسلنا في سوريا بأن قاعدة “كونيكو” شرق دير الزور تعرضت لاستهداف مجهول المصدر بالصواريخ.

ويعد حقل “كونيكو” أكبر معمل لمعالجة الغاز في سوريا، كما يستفاد منه في إنتاج الطاقة الكهربائية.

و”كونيكو” أحد حقول النفط والغاز الواقعة في شمال سوريا التي بقيت فيها القوات الأمريكية بعد قرار اشنطن الانسحاب من الشمال السوري، وذلك بذريعة “حمايتها” حتى لا تسقط مجددا في أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر: RT