ليبيا – قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسيّ غالب الزقعلي إنّ زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره القطري خالد العطية لطرابلس، كانت عبارة عن مباحثات ومشاورات في ملفّات عدّة على رأسها تعزيز وبناء القدرات الأمنيّة والدفاعيّة وتمكين حكومة الوفاق من الناحية العسكريّة، لصدّ أيّ تحشيدات عسكريّة في سرت والجفرة.

الزقعلي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة أوضح أنّ المباحثات شملت الدفع نحو إخلاء سرت والجفرة من السلاح، والذهاب نحو اتفاق سياسيّ بعد تلك الخطوة.

ونفى الزقعلي بحث إنشاء قاعدة عسكريّة بحريّة تركية في ميناء مصراتة،قائلًا: “لا وجود لأيّ اتفاق حول ذلك ولم تناقش في اجتماع الأمس”.

الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسيّ أوضح أنّ بناء القدرات العسكريّة تشمل إعادة بناء وتأهيل القواعد العسكريّة التي لحقت بها يعض الأضرار لإعادتها لكفاءتها العسكرية.