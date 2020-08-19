إيطاليا – دخل نادي بولونيا الإيطالي لكرة القدم، على خط المفاوضات لضم المصري رمضان صبحي، لاعبا مع فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وكشفت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن بولونيا يرغب في ضم رمضان صبحي، الذي يجيد اللعب كجناح أيسر بالهجوم، بعد إعجاب الطاقم الفني بقدراته ومستواه

وأعلن نادي الأهلي المصري، أن اللاعب أبدى رغبته في الانضمام إلى صفوف بيراميدز.

وكشف الرئيس التنفيذي لفريق هيديرسفيلد تاون، مارك ديفيلين، في تصريحات إعلامية سابقة، أن العرض الذي قدمه بيراميدز، أقل مما قدمه الأهلي والزمالك للفوز بخدمات اللاعب.

وتقدم الزمالك بعرض قيمته 3.6 مليون جنيه إسترليني، بينما قدم الأهلي عرضا قيمته 3.25 مليون جنيه إسترليني.

بينما يسعى هدرسفيلد أن يحصل على 5 ملايين يورو على الأقل، مقابل التخلي عن خدمات رمضان صبحي الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2021.

المصدر: وكالات