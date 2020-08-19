ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنّ تركيا بتمويل قطري تسعى بقوة لزيادة أعداد المرتزقة والسلاح لقاعدتي مصراتة والوطية العسكريتين؛ لإحكام السيطرة على المنطقة الغربيّة لضمان وجود عملائهم في المشهد السياسيّ القادم.

امغيب وفي تصريح لصحيفة “اليوم ” السعودية أمس الثلاثاء أوضح أنّ تزامن وصول الوزيرين التركي والقطري مع زيارة وزير خارجيّة ألمانيا، يدل على أنّ هناك استشعارًا لخطر يهدد الوجود التركي والقطري على طاولة المفاوضات القادمة، بعد رفض رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش المشير خليفة حفتر الجلوس مع عملاء الأتراك وغيرهم، إلا بعد خروج المرتزقة وتركيا من المشهد الليبي.

وأضاف عضو البرلمان أنّ تركيا وقطر تخشيان إنهاء مؤامرات تقسيم ليبيا بعدما علت أصوات دوليّة كثيرة تؤيد هذه المطالب وتدعو إلى خفض التصعيد والوقف العاجل لإطلاق النار.