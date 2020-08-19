فرنسا – بلغ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب لايبزيغ الألماني إثر فوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما أمس في البرتغال.

وأحرز ثلاثية الفريق الباريسي كل من، المدافع البرازيلي ماركينهوس، والجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والمدافع الإسباني خوان بيرنات، في الدقائق (13، و42، و56) على الترتيب، في ملعب “النور” بالعاصمة لشبونة.

وتأهل باريس سان جيرمان بذلك لأول مرة في تاريخه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال “تشامبيونز ليغ”، علما بأن هذه المرة الثانية فقط التي يصل فيها الفريق الفرنسي إلى المربع الذهبي.

وسيكون باريس سان جيرمان في النهائي بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع ليون أولمبيك الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، مساء يوم الأربعاء، على ملعب “جوزيه ألفالادي” بالعاصمة لشبونة أيضا.

يذكر أن فريق لايبزيغ، الذي تأسس عام 2009، تأهل لأول مرة إلى المربع الذهبي، في ثاني مشاركة له في تاريخ البطولة، الأولى كانت في الموسم (2017-2018) وخرج من دور المجموعات.

المصدر: RT