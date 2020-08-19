بعد أحتجازه على أيدي متمردين .. رئيس مالي يعلن استقالته

بعد أحتجازه على أيدي متمردين .. رئيس مالي يعلن استقالته

مالي – أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا فجر الأربعاء، عن استقالته من منصبه بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وقال الرئيس المستقيل في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي: “لا أريد أن تراق الدماء ببقائي في السلطة”.

واعتقل عسكريون متمردون كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس.

وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأكد متحدث باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، أن اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية.

وصرح نوهوم توغو المتحدث باسم “ائتلاف إم 5″، بأن “الرئيس لم يرغب في الاستماع إلى شعبه وكنا قد اقترحنا بديلا، لكنه رد بالقتل”.

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.

المصدر: وكالات