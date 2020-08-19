أبوظبي – واصلت معظم بورصات الخليج ارتفاعها، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، مقتفية أثر “وول ستريت” وباقي أسواق المال العالمية، رغم استمرار التراجع في أسعار النفط.

وارتفعت مؤشرات ست بورصات، فيما أغلق المؤشر السعودي مستقرا.

وعند الساعة (13:42 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول، بنسبة 0.97 بالمئة أو 0.44 دولارا، إلى 45.02 دولارا للبرميل.

وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.93 بالمئة أو 0.40 دولارا، إلى 42.72 دولارا للبرميل.

وفي الإمارات، صعد مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.24 بالمئة إلى 4500.66 نقطة، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1 بالمئة إلى 2246.78 نقطة.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 1.04 بالمئة إلى 3607.68 نقطة، مع ارتفاع أسهم العمانية التعليمية 8.8 بالمئة، والحسن الهندسية 7.7 بالمئة، والكاملة للطاقة 6.1 بالمئة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.47 بالمئة إلى 1355.31 نقطة، مع صعود أسهم استيراد الاستثمارية 9.5 بالمئة، ألمنيوم البحرين 4.5 بالمئة، والبحرين الوطنية القابضة 3.3 بالمئة.

وزادت بورصة قطر بنسبة 0.39 بالمئة إلى 9813.78 نقطة، مع صعود أسهم قطر وعمان 3.7 بالمئة، وإزدان القابضة 3.4 بالمئة، وفودافون قطر 3.1 بالمئة.

وصعد مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 0.25 بالمئة إلى 5754.92 نقطة، ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.1 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.21 بالمئة.

على الجانب الآخر، تراجعت بورصة السعودية بشكل طفيف بنسبة 0.01 بالمئة إلى 7853.05 نقطة، مع نزول أسهم سابك 0.7 بالمئة، والبنك السعودي الفرنسي 2.3 بالمئة.

الأناضول