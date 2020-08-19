تشكيلة برشلونة المتوقعة تحت قيادة كومان.. خمسة أسماء جديدة

إسبانيا – توقعت صحيفة “صن” البريطانية، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب الهولندي رونالد كومان، فور تعيينه على رأس الإدارة الفنية لنادي برشلونة.

وشهدت التشكيلة تواجد البوسني ميراليم بيانيتش، الذي ضمه برشلونة من يوفتتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى أربعة أسماء أخرى لم يتعاقد معها “البارسا” حتى الآن، وهم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والهولندي فان دي بيك، نجم أياكس الهولندي، والبرازيلي ريتشارليسون، جناح نادي إيفرتون الإنجليزي، والإسباني إيريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

أما الأسماء الستة الأخرى في التشكيلة، فتضمت اللاعبين القدماء، يتقدمهم النجم ليونيل ميسي، والمخضرم جيرارد بيكيه.

وفي ما يلي تشكيلة برشلونة المتوقعة تحت قيادة كومان:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن

في خط الدفاع: إيريك غارسيا، جيرارد بيكيه،

نيلسون سيميدو، وجوردي ألبا.

في خط الوسط: فرانكي دي يونغ، ميراليم بيانيتش، فان دي بيك.

في خط الهجوم: ميسي، لاوتارو مارتينيز، وريتشارليسون.

وكان رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أكد أمس الثلاثاء، تولي كومان مهمة تدريب الفريق الكتالوني خلفا للمدير الفني المقال، كيكي سيتين.

المصدر: “صن”