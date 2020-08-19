ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي إيلي حاتم إنّ دخول تركيا العسكري في ليبيا عمل على إرباك عدد من الدول فى المنطقة، مشيرًا إلى أنّ فرنسا لا تريد أن يكون هناك خطر على حدودها البحرية على البحر المتوسّط.

حاتم وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور وفقًا لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصريّة أمس الثلاثاء، أوضح أنّ اعتداء تركيا على إحدى السفن الفرنسيّة عمل على وجود بعض الخلل بين تركيا وفرنسا.

وأشار المحلل السياسيّ إلى أنّ فرنسا هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي تقوم بردع أي اعتداء تركي، مؤكّدًا أنّ ألمانيا تخشى من دخول صدام مع تركيا، ويرجع السبب في ذلك لوجود عدد كبير من اللاجئين على أراضيها، ولحرصها على أمنها الداخلي.