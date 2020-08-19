روسيا تعلن عن استراتيجية جديدة في أنتاركتيكا

روسيا تعلن عن استراتيجية جديدة في أنتاركتيكا

روسيا – صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة وضعت مسودة لاستراتيجية العمل في القارة القطبية الجنوبية حتى العام 2030.

ووفقا لرئيس الحكومة الروسية فإن الاستراتيجية الجديدة تتضمن تحديث المحطات الروسية المتواجدة هناك، وكذلك إنشار محطة دائمة على مدار العام على أساس قاعدة “روسكوي” الميدانية الموسمية.

وأشار ميشوستين إلى وجود خطط لتجهيز البعثة الروسية في أنتاركتيكا بطائرتين من طراز “إيل 114″، بالإضافة إلى إنشاء مختبر جيوفيزيائي متكامل محمول جوا.

وفي السنوات الأخيرة بدأت روسيا تولي اهتماما متزايدا لتعزيز وجودها في القارة القطبية الجنوبية، وأنشأت محطات علمية وبحثية عدة.

المصدر: Regnum.ru