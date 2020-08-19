الولايات المتحدة – نشر الخبير المعروف في الصحون الطائرة، سكوث وارينغ، في موقعه على الإنترنت شكلا هندسيا غامضا يشبه رقم 2 ظهر على الشمس.

وقال إن مختبر SOHO الشمسي كان قد نشر تلك الصورة الفوتوغرافية التي التقطها تلسكوبه العامل بالموجات فوق البنفسجية EIT.

وكان الخبراء يشككون أولا في مصداقيتها، لكنه اتضح لاحقا أن المختبر نشر الصورة الفوتوغرافية نفسها الساعة 13.00 يوم 11 أغسطس الجاري وأنها أظهرت بالفعل رقم 2.

ويبدو رقم 2 واضحا جدا ليس في تردد الموجات الزرقاء بطول 171 أنغسترم فحسب بل وفي تردد الموجات الخضراء بطول 195 أنغسترم.

وأظهر التلسكوب يوم 9 أغسطس الجاري رقما يشبه 3. ثم التقط التلسكوب كذلك الساعة 01.00 يوم 11 أغسطس الجاري صورة فوتوغرافية ظهر عليها رقم 4.

ويعتبر خبراء الصحون الطائرة أن تسلسل الأرقام 2، 4، 3 الذي أظهرته النتوءات والومضات الشمسية أتى ليس من قبيل الصدفة وهناك، برأيهم، مغزى خفي ما.

بينما يقول علماء الأرقام إن رقم 2 يرمز إلى الانسجام الذي ينبغي الساعي إليه. أما رقم 3 ( الترويكا) فيرمز إلى شيء ما يفتقر إليه الإنسان الساعي إلى الانسجام. وفيما يتعلق برقم 4 فإنه ،حسب علماء الأرقام، يرمز إلى استقرار العالم المحيط بالإنسان.

إذن فيمكن تفسير تسلسل 2، 4، 3 كأن البشرية تفتقر إلى الاستقرار والانسجام أو بالاحرى أنها تحتاج إلى استقرار لبلوغ الانسجام.

ويقول بعض المنجمين إن ظهور تسلسل الأرقام هذا على الشمس هو إنذار أخير للبشرية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا