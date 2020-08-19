روسيا – اعتبر الرئيس الأول والأخير للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، حاول بعد فوات الأوان، اللجوء إلى دعم عمال الشركات الإنتاجية في البلاد.

وقال غورباتشوف، في مقابلة مع “كومسومولسكايا برافدا”: “لجأ لوكاشينكو إلى عمال المؤسسات الصناعية للحصول على الدعم. لكن على ما يبدو، بعد فوات الأوان”.

ولفت الزعيم السوفيتي السابق، الانتباه إلى وجود تأثير من الخارج على الأحداث في بيلاروس.

وأكد أنه في نهاية وجود الاتحاد السوفيتي، لجأ أيضا إلى دعم العمال.

وقال غورباتشوف: “لم نحصل على الدعم الذي كنا بحاجة إليه. لا أميل إلى إلقاء اللوم على العمال”.

وأوضح أنه ترك منصب رئيس الاتحاد السوفيتي، من أجل “تجنب الانقسام والحرب الداخلية”.

المصدر: نوفوستي